Motorista escapa ileso após pick-up capotar na BR 317 por causa de buracos

Alexandre Lima, da redação

Uma camionete modelo Mitsubishi/L200 Triton, placas NXS 0818, capotou na BR 317, sentido Rio Branco/Brasiléia, após perder o controle já próximo da cidade de Epitaciolândia, no km 07, quando o motorista Erotilde Umbelino de Araújo (64), ao sair de uma curva e se deparar com um buraco na BR.

O veículo da empresa Florestcon, que presta serviço para a Eletrobrás, ficou bastante danificado após capotar por algumas vezes. Milagrosamente, o motorista saiu ileso, graças ao cinto de segurança e ficou no local até a chegada do guincho.

Mesmo com a chegada de socorristas do 5º Batalhão dos Bombeiros do Alto Acre, o motorista teria recusado o atendimento, uma vez que nada teria sofrido no sinistro.

Em tempo, a BR 317 vem apresentando trechos bastantes perigosos e o descaso praticado pelos órgãos competentes está a olhos vistos. Deputados estaduais do Acre, como Leila Galvão, Manoel Moraes de Antonio Pedro, vem pedindo providencias para que esses pontos sejam consertados afim de evitar acidentes.

