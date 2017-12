Motorista não habilitada: Carro invade entrada de hotel na Capital do Acre durante a madrugada

O carro modelo Corolla preto vinha do sentido Chácara Ipê a mais de 100 km por hora e cruzou a BR-364

O acidente aconteceu por volta das 3h50 da madrugada deste domingo (10). Um veículo desgovernado invadiu a entrada principal do hotel Ibis em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, o carro modelo Corolla preto vinha do sentido Chácara Ipê a mais de 100 km por hora e cruzou a BR-364. O veículo só parou quando bateu na entrada do hotel.

Ainda de acordo com informações preliminares, o veículo estaria sendo conduzido por uma mulher que estava com uma passageira. Não foram divulgados o estado de saúde dos envolvidos, mas os danos materiais foram bastante aparentes.

ATUALIZAÇÃO ÀS 11H30

Segundo a Polícia Rodoviária Federal do Acre (PRF-AC), a jovem que conduzia o veículo seguia pela Estrada Dias Martins, no Parque do Tucumã, quando perdeu o controle do veículo, passou por cima de um canteiro e invadiu o hotel.

A PRF detalhou ainda que a motorista não estava no local quando a equipe chegou para atender a ocorrência. Ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Sobral.

Ainda segundo a PRF/AC, foi encontrada uma multa por estacionar em cima da faixa de pedestre dentro do veículo. Um homem apareceu no local do acidente e afirmou que estava com o carro no horário da multa. Ele contou ainda que dirigiu o veículo até o Condomínio Ipê e de lá a jovem pegou o carro para ir para a casa dela, no bairro Tucumã II.

Na UPA, a polícia foi informada que a motorista foi atendida e liberada em seguida. O médico falou para os policiais que a mulher não teve fraturas ou escoriações. A polícia constatou que a jovem não tinha CNH após pegar as informações na ficha médica dela e consultar dados do Detran.

Com informações do G1 Acre

