Mototaxistas de Assis Brasil denunciam problemas envolvendo atividades ilegais de motoristas peruanos

Forças do Detran, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal informaram que denúncias estão sendo verificadas

ASTORIGE CARNEIRO

Mais uma situação envolvendo o município de Assis Brasil chegou à redação da ContilNet no último fim de semana. De acordo com o depoimento dos mototaxistas do município, a situação estaria ficando complicada devido à ação de alguns motoristas peruanos que estariam realizando transporte ilegal de passageiros (ida e volta) dentro e fora do perímetro urbano.

Antônio Rodrigues, de 34 anos, mototaxista em Assis Brasil, explica que a situação está precária: “Nossa situação se torna difícil pela falta de interesse e de fiscalização das nossas autoridades maiores. Pagamos nossos impostos e os peruanos continuam fazendo serviços que não podem realizar. No município existem 23 mototaxistas”.

Segundo o Inspetor Cezar Henrique, superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Acre (PRF-AC), a situação está tentando ser resolvida o mais rápido possível: “Estamos agilizando um encontro com várias autoridades, incluindo representantes da Receita Federal, do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual, além de contar com participação da Prefeitura de Assis Brasil”.

Comentários