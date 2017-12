MP abre investigação sobre exercício ilegal de profissão em academias da Capital

Dando conta de irregularidades nas Academias denominadas Space Fit e Park Fitness, tendo em vista o exercício ilegal da profissão de educador físico.

Regis Paiva

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) divulgou nesta quarta-feira (6) a abertura de um procedimento de investigação preliminar à respeito do exercício ilegal da profissão de educador físico em duas conceituadas academias de musculação na capital do Estado.

Conforme consta na Portaria n.º 0018/2017/PCONSUMID (Número MP: 06.2017.00000597-2), ter havido representações dirigidas ao MPAC, dando conta de irregularidades “nas Academias denominadas Space Fit e Park Fitness, tendo em vista o exercício ilegal da profissão de educador físico por M. C. G. e E. da S.”.

Pelo o que se entende da portaria, os documentos da denúncia foram encaminhados pelo Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região.

Com o início da investigação, o MPAC vai requisitar “esclarecimentos e envio de informações detalhadas quanto ao quadro de educadores físicos e respectivos registros dos mesmos junto ao Conselho Regional de Educação Física responsável”.

A reportagem da Folha do Acre tentou entrar em contato com as referidas academias através de número de telefone disponibilizado na internet, mas as ligações não foram atendidas.

Comentários