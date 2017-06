MP de Brasiléia se reúne com Prefeita e órgãos de segurança para discutir estrutura do Carnavale 2017

Alexandre Lima, com Fernando Oliveira

Faltando uma semana para a realização do carnaval fora de época (Carnavale) realizado no interior do Acre, precisamente na cidade de Brasiléia, o Ministério Público do Acre, representado pela Promotora Maria de Fátima, se reuniu na manhã desta quinta-feira, dia 22, para tratar assuntos relevantes ao evento.

O evento contou com a presença da prefeita do Município, Fernanda Hassem, e representantes do Detran, 10º Batalhão da Polícia Militar e 5º Batalhão dos Bombeiros do Alto Acre, afim de discutir assuntos relevantes à segurança durante o evento, onde se espera um público recorde de 40 mil pessoas ao menos.

“O Ministério Público como fiscal da Lei, está preocupado com a segurança daqueles que virão se divertir neste evento, onde se espera um público de 40 mil pessoas. Estamos preocupados que esse evento se realize com segurança para que a população possa se divertir. Soubemos que o evento será realizado por uma empresa particular e o Município não está se envolvendo diretamente e estará poupando o dinheiro público”, disse a promotora.

Também foi informado que os responsáveis pela instalação e organização do evento estarão se reunindo com a Promotora nesta sexta-feira, dia 23, onde irão apresentar as medidas que estão tomando para que o folião possa brincar com toda a segurança durante os três dias de festa.

