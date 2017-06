MP de Xapuri realiza inspeção em Conselho Tutelar

O promotor de Justiça do município de Xapuri, Fernando Terra, juntamente com o técnico ministerial Ribamar Jesus, realizaram, na última terça-feira, 23, uma inspeção no prédio do Conselho Tutelar do município. A diligência foi motivada em razão de reclamações de insalubridade do local, pois há anos não receberia reforma, mesmo já tendo sido solicitada à administração municipal.

Durante a inspeção, pôde-se constatar a que as paredes estão com pintura desgastada, o forro contém muitos resíduos de sujeiras e roedores (que puderam ser vistos e ouvidos durante a inspeção). Há salas em completo desuso, desorganizadas e com bens em deterioração e sem nenhum tipo de afetação. Nos arredores, verificou-se que não há limpeza e a existência de bens abandonados.

O veículo à disposição do conselho, segundo apurado pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), apresenta más condições, com pneus carecas, e já expôs a riscos as conselheiras tutelares durante os trabalhos de rotina. Além disso, a remuneração das conselheiras é a menor do Estado e, atualmente, tem sido pago abaixo do valor do salário mínimo vigente.

Após a diligência, a Prefeitura de Xapuri deve se manifestar sobre o que foi constatado, bem como será requisitado ao Corpo de Bombeiros de Xapuri a realização de inspeção na infraestrutura do prédio.

Comentários