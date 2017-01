MP do Acre e SISP realizam vistoria nos presídios e governo mantém diálogo em prol da segurança

Após vistoria para o acompanhamento da intensificação das medidas que visam combater o crime organizado nos complexos Francisco de Oliveira Conde (FOC) e Antônio Amaro, nesta sexta-feira, 6, o procurador-geral de justiça Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto, o procurador criminal Sammy Barbosa Lopes e o secretário-geral do MPAC, Celso Jerônimo de Souza; reuniram-se com a governadora em exercício, Nazareth Araújo para discutir as ações que o Estado vem executando em prol da segurança. Na reunião, estavam presentes também membros do Sistema Integrado de Segurança Pública e o Tribunal de Justiça do Estado (TJAC)

Após vistoria nos dois complexos prisionais, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça avaliaram que essas ações têm sido de suma importância para o estado, uma vez que as medidas preventivas resultam num controle efetivo e eficaz, não só destas unidades, mas das ruas, fronteiras e da população em geral.

“Esse é um processo que já acontece ao longo do tempo aqui no Acre e essas instituições vêm acompanhando e fazendo as ações em conjunto. Essas medidas vão surtir efeitos e a gente agradece a harmonia dos poderes que nos confere uma situação diferente dos outros estados. Esse apoio institucional é de suma importância. São medidas que promovem a garantia da segurança da população”, destacou Nazareth Araújo.

O procurador-geral do MPAC, Oswaldo D’Albuquerque, parabenizou o posicionamento do Estado com a antecipação de diversas operações para evitar ações violentas, como vem ocorrendo em outros estados da região norte.

“Podemos constatar a eficácia das forças de segurança com ações especificas destinadas ao enfraquecimento das facções criminosas no Acre. As medidas que estão sendo adotadas pelo sistema integrado nos presídios, o reforço de pessoal e novos equipamentos que reforçam a segurança, somados à ações integradas do SISP com o MP e TJ, são fundamentais. O Ministério Público está diuturnamente trabalhando em parceria com o SISP nesta questão da segurança e do sistema prisional, através do GAECO e da Promotoria de Execução Penal, com adoção de medidas preventivas para evitar a ocorrência de situações mais graves”, garantiu o procurador-geral.A corregedora do TJAC, desembargadora Regina Longuini, afirmou que no que compete ao poder judiciário já foram feitas as análises de todos os pedidos de Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), e também avançou-se junto às solicitações do Instituto Socioeducativo (ISE) e outras ações conjuntas.

“Apesar das dificuldades meu coração se enche de esperança ao ver que no Acre podemos trabalhar como uma família, estabelecendo medidas dentro de suas atribuições para melhorar e fazer crescer nossas atividades em prol de minimizar qualquer crise. Estamos aqui para trabalhar em conjunto e atender às demandas que se fizerem necessárias”, disse a desembargadora.

Medidas estratégicas e reforço

O governo do Estado vem traçando medidas de segurança, desde o ano passado e os primeiros dias de 2017, para que não ocorra uma rebelião, como nos Estados do Amazonas e de Roraima, onde foi promovido mortes de vários apenados.

“A nossa preocupação não se resume somente, nos presídios, estamos com o policiamento reforçado em vários pontos da capital e do interior, para proteger a população dos ataques criminosos. Policias Militar, Civil, Detran e Corpo de Bombeiros trabalham em unidade com várias operações para identificar os criminosos que fazem parte de facções criminosas”, declarou o Secretário de Segurança Pública, Emylson Farias.

De acordo com o diretor-presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), Martin Hessel, varias medidas foram tomadas desde o mês de Dezembro, pois os reeducandos identificados como líderes de organizações criminosas foram remanejados para outros locais.

“Alguns reclusos foram destinados ao Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), que compreende na extinção de benefícios ao apenado, outro fator, é que a segurança das unidades prisionais da capital e do interior foram reforçadas, com os empregos de três guarnições das polícias militar, civil e dos agentes penitenciários auxiliam na guarda dos presídios”, explicou Hessel.

*Com informações da Agencia de Noticias do Acre

Fotos: Tiago Teles

