Mulher é presa com pistola de uso restrito da Polícia Militar

Uma ação realizada na noite de quinta-feira (25) por agentes da Delegacia de Repreensão ao Entorpecente (DRE), resultou na prisão de uma mulher no bairro Santa Quitéria, nas proximidades do Horto Florestal, em Rio Branco. Maria Diana Ferreira dos Santos, 36 anos, estava em um veículo modelo fiat, e no momento da abordagem os policiais encontraram em seu poder uma pistola .40, de uso restrito das forças de segurança.

A arma, segundo os agentes, é registrada como propriedade da Polícia Militar do Acre (PM/AC). Dentro do carro da mulher também foram encontradas 14 munições intactas. A reportagem da Folha do Acre estava na delegacia no momento que a presa foi conduzida, e segundo informou o delegado Pedro Resende, a PM agora deve abrir uma sindicância interna para apurar se a pistola foi roubada ou vendida por algum militar.

Ultimamente vem se tornando comum assassinatos serem praticados com essas pistolas que em tese seriam de uso restrito das polícias. As instituições, em situações em que ocorrem apreensões dessas armas afirmam que é aberto um procedimento de investigação, mas nunca foi divulgado o resultado de tais sindicâncias.

Fonte: Folha do Acre

Comentários