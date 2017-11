Mulher é presa com quase 4kg de droga colados ao corpo ao tentar embarcar no aeroporto de CZS

Durante a revista, verificou-se que haviam volumes camuflados nas pernas e na cintura da suspeita

A Polícia Federal realizou, na madrugada de hoje (08/11/2017) uma apreensão de 3,640 kg de substância com características de cocaína em fiscalização de rotina no Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul/AC.

O material estava em posse de uma mulher de 21 anos, desempregada, que tentava transportar a droga para Belém/PA. Ao ser abordada, a mulher ficou excessivamente apreensiva, respondendo às perguntas dos policiais de maneira confusa e incoerente.

A bagagem de mão da suspeita foi vasculhada, mas nada de ilícito foi encontrado. Para realização da busca pessoal, foi solicitada a ajuda de uma Agente de Portaria da Aviação Civil. Durante a revista, verificou-se que haviam volumes camuflados nas pernas e na cintura da suspeita.

A droga foi apreendida e a mulher foi conduzida para a Delegacia de Polícia Federal em Cruzeiro do Sul para lavratura do auto de prisão em flagrante. Após o fim dos procedimentos cartorários, a suspeita foi encaminhada para a Unidade Prisional Manoel Nery em Cruzeiro do Sul/AC onde ficará aguardando à disposição da justiça.

