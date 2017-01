Mulher especial é encontrada esfaqueada no braço em Brasiléia

Alexandre Lima

Foi conduzida por socorristas do Samu na cidade de Brasiléia n noite desta terça-feira, dia 10, Rosenilda da Conceição Filha (29), que segundo sua irmã, é especial, com uma perfuração de arma branca (faca) no ombro direito.

Segundo sua irmã que acompanhou até o hospital, Rosenilda sempre fica andando pela cidade, e é de costume, ficar pela rua Olegário França. Onde acredita que foi atingida por algum dependente químico, ou bêbados que perambulam por botecos da região.

Não se sabe a hora, mas pode ter acontecido pelo início da noite. Após ser atingida, saiu caminhando pelas ruas até o Bairro Leonardo Barbosa, onde fica a casa da irmã que tenta cuidar dela.

Ao ver sangrando, telefonou para o hospital e solicitou ajuda para que fosse levada e medicada. Rosenilda não soube dizer quem lhe atacou e ficou em observação por algumas horas e seria liberada depois.

Comentários