Mulher morre em acidente entre carro e caçamba na BR-317

Eixo dianteiro da caçamba foi arrancado com o impacto

agazeta.net

Um acidente grave foi registrado na tarde do ultimo domingo (10), no quilômetro 93 da BR-317.

Segundo testemunhas, o carro modelo Corsa Classic trafegava sentido Boca do Acre/Rio Branco quando teria batido de frente com uma caçamba, que trafegava em sentido contrário.

O impacto foi tão forte que arrancou o eixo dianteiro da caçamba. O carro ficou completamente destruído.

Dentro do veículo pequeno viajavam quatro pessoas, sendo um casal, o filho e um neto de apenas 2 anos.

No acidente a mulher não teria resistido e morreu no local, ela teria ficado presa e com metade do corpo para fora do veículo.

Já o esposo, o filho e o neto foram socorridos por um motorista que passava pelo local e conduzidos ao Pronto Socorro de Rio Branco.

O condutor da caçamba também teve que ser encaminhado ao hospital.

As quatro vítimas feridas chegaram ao Pronto Socorro na noite de domingo, e o corpo da senhora que morreu no local foi trazido para o IML.

Segundo as autoridades, somente o resultado do laudo poderá indicar o que causou o acidente.

Comentários