Mulher revela mensagens deixadas por casal encontrado morto após suicídio da filha no Acre

Os pais da jovem que cometeu suicídio na última quarta-feira (26), e que nesta sexta-feira (28), foram encontrados mortos na garagem da casa onde moravam na Vila Militar, na região do Bosque, em Rio Branco, deixaram bilhetes na porta de entrada da residência. A universitária Bruna Andressa Borges, 19 anos, se suicidou durante uma transmissão ao vivo no instagram.

Seus pais, o militar do Exército Márcio Brito, 45 anos, e a enfermeira Claudineia Borges, 39 anos, perplexos com o que havia acontecido com a filha também teriam cometido suicídio. Ao jornal Folha do Acre, uma vizinha que mora na casa em frente com a que o fato aconteceu, informou o conteúdo dos bilhetes.

De acordo com Maria do Socorro, cada papel fixado na porta tinha uma mensagem para uma pessoa diferente. Inclusive a cachorrinha de Brito é citada. Ela preferiu não citar nomes, mas foi pontual ao revelar o que consta nas mensagens.

“Eles deixaram um monte de bilhete atrás da porta. Até a cachorrinha que ele tinha ele deixou dizendo quem era pra cuidar dela. Em outro, ele diz quem vai ficar com o carro, e o que era pra ficar na casa. Até as coisas que ele havia pedido emprestado ele deixou anotado tudo direitinho pra quem era pra devolver”, relatou a mulher.

As anotações foram apreendidas pela Polícia Civil, para que seja feita uma análise. A tentativa da perícia, consiste em desvendar o mistério em torno do fim trágico da família.

Comentários