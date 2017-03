Mulheres são presas com 4 kg de cocaína nos seios em aeroporto no AC

Suspeitas tentavam embarcar em voo para Macapá, no Amapá.

Flagra ocorreu no Aeroporto Internacional de Rio Branco. G1 AC

Duas mulheres, de 22 e 19 anos, foram presas com 4 quilos de cocaína escondidos nos seios. As mulheres foram presas durante fiscalização no Aeroporto Internacional de Rio Branco.

A Polícia Federal (PF) informou que as suspeitas tentavam embarcar em um voo para a cidade de Macapá, capital do Amapá, quando foram flagradas.

O caso ocorreu no dia 24 de fevereiro, porém, foi divulgado apenas nesta quinta-feira (2) pela PF-AC.

A polícia relatou ainda que cada mulher escondia dois quilos da droga na roupa íntima.

O flagrante foi feito durante a fiscalização realizada em passageiros antes do embarque e visa impedir o tráfico interestadual no estado.

Comentários