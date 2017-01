Município de Brasiléia intensifica combate à Dengue

A Secretaria de saúde está com a equipe de agentes de endemias, realizando visitas em todos os bairros de Brasileia, objetivo é orientar e eliminar possíveis criadouros do mosquito Aeds aegypti. Muita gente ainda não pratica as recomendações básicas para evitar a dengue.

A dengue é uma doença viral que pode ser dolorosa e prejudicial, ela é transmitida através do mosquito Aedes Aegypti, e muitas vezes a doença pode levar o paciente a óbito. O mosquito se reproduz principalmente nos períodos mais quentes e de muita chuva, e em locais que acumulam água parada e limpa, como: Pneus velhos, garrafas com a boca para cima, brinquedos jogados no quintal, vasilhames e lixo acumulado podem virar criadouro do mosquito.

A Secretaria de Saúde através da coordenação de endemias, está com calendário de visitas nos bairros, que começou no dia 02 de janeiro, e termina no dia 10 de março. É importante que os moradores recebam bem as equipes de agentes, tire todas as dúvidas e sigam as orientações.

O coordenador de Endemias do município, Francisco Xavier Paulino Ferreira, falou que este trabalho de conscientização da população, é continuo.

“A gente pede a ajuda da população, porque sem o apoio não vamos conseguir manter o índice de infestação baixa. É muito simples, se cada morador cuidar do seu quintal, eliminar aqueles recipientes que acumulam água, e lavar uma vez por semana a caixa d’água, é o suficiente para manter o índice muito baixo”, ressaltou.

No bairro, Ferreira Silva, os agentes já visitaram os moradores. Uma delas, é Sandra Henrique, que falou dos cuidados que ser deve ter para evitar a dengue.

“O agente de saúde alertar a gente sobre a dengue, como a gente deve se prevenir, manter as caixas d’água tampadas, o quintal limpo, sem garrafas, sem pneus e vasos de plantas sempre vazios”, disse.

