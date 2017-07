Município de Brasiléia Sedia Curso da Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras-ENAFRON

O curso que terá a duração de 10 dias será uma ação integrada envolvendo todas as instituições responsáveis pela segurança pública, inclusive com a participação das polícias da Bolívia e do Peru.

Nesta segunda-feira, 10, foi realizado no CEDUP a abertura do curso da Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras-ENAFRON, contando com a participação da Prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, Secretário de Segurança Pública do Estado do Acre, Emylson Farias, Comandante Geral da Polícia Militar do Acre Cel. Júlio César, representantes da polícia boliviana Cel. Gutierrez e do gabinete da Deputada Leila Galvão, senhora Luz Marina e demais autoridades das Polícias Civil, Militar, Rodoviária Federal e Federal, Corpo de Bombeiros, Companhia Especial de Fronteira, Detran.

O curso será realizado de 10 a 19 de julho, contemplando 35 agentes de segurança do Acre e países vizinhos Peru e Bolívia.

A Prefeita Fernanda Hassem agradeceu pela realização do curso ENAFRON na região “Sabemos que a segurança é uma área que necessita de esforços de todos e agradecemos aos atores que proporcionaram a realização do curso aqui nessa região que é bastante vulnerável por se encontrar em zona de fronteira. Nos colocamos a disposição por compreender a importância dessa ação para a população. São investimentos como esse que fortalecem e garantem a segurança de todos”.

Para o Secretário de Estado de Segurança Pública Emylson Farias “No curso da ENAFRON serão abordados temas relacionados à operações de fronteira. Nesses 10 dias estaremos capacitando profissionais da área de segurança para que possam fazer operações específicas para atuação nas fronteiras, com a participação de inúmeros atores que em situações adversas, caso necessário, nós tenhamos a intervenção correta, com a boa técnica e doutrina apropriadas. O objetivo é capacitar os nossos homens para que estejam bem treinados para momentos necessários”, finalizou o Secretário Emylson Farias.

O objetivo do curso é capacitar os integrantes das instituições de segurança para conheçam os detalhes dos crimes de fronteira. Os crimes têm práticas que vão se aperfeiçoando e por isso é importante uma atualização.

Contrabando, tráfico de pessoas, de armas, animais e drogas são os principais crimes de fronteira e serão pautas no decorrer do curso. As instruções visam à melhoria da prestação de segurança pública para a população residente na faixa de fronteira, através do fortalecimento da presença estatal, especialmente das instituições policiais.

