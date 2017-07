Município de Brasiléia sedia I Chamado da Reserva Extrativista Chico Mendes

O encontro que será realizado de 25 a 27 de julho, terá a participação de lideranças de vários municípios do Acre que compõem a Reserva

Brasiléia está sendo sede o I Chamado da Reserva “Encontro de Lideranças da Reserva Extrativista Chico Mendes”, contando com centenas de extrativistas dos municípios de Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri, Rio Branco e Sena Madureira. O evento está sendo realizado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade- ICMBIO em parceria com as associações e sindicatos e tem como objetivo discutir as problemáticas dos extrativistas e promover a implantação de políticas públicas que visem garantir mais qualidade de vida à todas as comunidades da reserva.

A abertura do I Chamado da Reserva aconteceu nesta terça-feira, 25, na Pousada da Floresta.

Cristina da Silva Gestora da Reserva Extrativista Chico Mendes destacou a importância desse evento “Através do Chamado da reserva é possível identificar os gargalos dentro das comunidades, a RESEX que temos e a RESEX que queremos, para elaborarmos uma proposta das reais necessidades dos extrativistas que serão apresentadas no Chamado Nacional que será realizado em 2018”.

Para o vereador Rosildo Rodrigues parabenizou pela realização da ação “Parabenizo a iniciativa do ICMBIO por está nesse momento chamando os extrativistas para esse importante debate. A Reserva Chico Mendes é um patrimônio nacional e nessa atividade serão discutidos os investimentos dentro da reserva nas áreas na saúde, educação, infraestrutura e demais interesses da nossa população”.

A Deputada Estadual Leila Galvão também falou a respeito “É uma satisfação poder receber tantas representações para participarem desse momento de discussão, debate e de avaliação das ações que foram discutidas em momento anterior e após isso, apresentar as proposições e anseios dos extrativistas. Estivemos sempre ao lado dos movimentos sociais, entendemos a importância da reserva e o Poder Público precisa realmente incentivar as políticas públicas para beneficiar essa comunidade que merece total apoio de todos os governantes”.

O vice-prefeito, Carlinhos do Pelado, participou do I Chamado da Reserva e falou dessa importante iniciativa “Estamos aqui alegres diante de vários extrativistas que tem a sua vida dedicada ao campo e estamos contentes em participar desse encontro regional que há muito tempo não era realizado. Temos pessoas aqui de vários lugares do Estado. Serão realizados vários debates e colocados em pauta assuntos de interesse da reserva. A Prefeitura será sempre parceira de ações como essa e daremos total apoio às ações que beneficiem os extrativistas do município”.

