“Não ficarei de braços cruzados, vou percorrer o estado e vivenciar de perto os problemas do povo”, diz Charlene Lima

Sobre o momento político vivido por ela, Charlene disse estar à procura de um partido para se filiar

RÉGIS PAIVA

A empresária Charlene Lima participou da primeira reunião política na Câmara de vereadores de Brasileia. O evento ocorrido na noite de terça-feira (17) contou com a presença do senador Gladson Cameli, Marcio Bittar, André e Luiz Assem, além de líderes locais do PP, DEM, PSDB e Solidariedade. A empresária disse estar procurando um partido para ser candidata, mas este não deve ter ‘caciques’ e onde ela possa ter voz.

Charlene disse ter ficado muito feliz ao conhecer os líderes políticos da região: “Encontrei pessoas muito qualificadas, as quais possuem capacidade e podem somar muito em qualquer ação política ou na gestão. Além disso, fiquei muito feliz em acompanhar o senador Gladson Cameli e me apresentar de forma política aqui na região do Alto Acre”.

Ampliando os horizontes

A empresária disse ser do conhecimento geral o trabalho dela em Sena Madureira, mas afirmou: “Quem me conhece sabe que não sou mulher de ficar parada e de braços cruzados. Por isso a intenção agora é percorrer o Estado e vivenciar de perto os problemas de, pelo menos, da maior parte das comunidades. Sabemos não ser possível ir a todos, mas vamos visitar a maioria das localidades e cidades”.

Mas o trabalho de Charlene não deve se limitar a simplesmente visitar as cidades e ir embora, mas vai procurar ficar um tempo maior para poder se inteirar das realidades locais e vivenciar os problemas com cada comunidade: “Na maior parte das cidades vamos parar e conhecer o local e as pessoas. Para isso, vamos acampar em cada cidade visitada”.

A empresária disse pretender conhecer os líderes locais, mas também manter um contato próximo com o povo: “É com estes com quem realmente me identifico. Gosto de ter o pé no chão e confiar no meu trabalho, pois não sou candidata de ficar longe, mas de acampar nas cidades e conhecer rios e ramais”.

Sena e Mazinho

Sobre o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, Charlene disse somente ter boas expectativas em relação à gestão dele, ressaltando esperar uma boa administração, destacando acreditar no prefeito. “Estou muito esperançosa e acho que ele pode trazer o melhor para Sena Madureira, pois é uma pessoa muito determinada. Temos de acreditar e ter fé de que ele será o melhor para a cidade”, complementou.

