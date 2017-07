Neve cobre Santiago, causa danos e pode chegar ao Brasil

Cidades em Santa Catarina devem ter mínimas negativas por causa de massa de ar frio

SANTIAGO – Uma nada habitual nevasca cobriu a capital chilena, Santiago, neste sábado. As precipitações causaram extensos cortes de energia, quedas de árvores e a interrupções de alguns serviços. O Escritório Nacional de Emergência informou que mais de 280 mil clientes estavam sem fornecimento de energia, mas que não haviam sido relatadas emergências decorrentes. Segundo o Climatempo, a massa de ar frio vinda dos Andes deve chegar ao Brasil nos próximos dias e pode levar a mais neve e geadas.

A imprensa local mostrou imagens de áreas de Santiago cobertas de neve, árvores e linhas de energia caídas nas ruas, bem como acidentes de trânsito e congestionamentos. Algumas empresas permaneceram fechadas e as autoridades recomendaram que as pessoas ficassem em casa para evitar maiores problemas.

De acordo com a agências Reuters, pessoas em áreas mais afetadas ficaram isoladas. Uma pessoa teria morrido após bater a cabeça na entrada de um hospital por causa da neve.

A Universidad Católica, um dos principais times de futebol do país, informou que seu jogo contra o Rangers, que seria disputado neste sábado pela Copa do Chile, foi cancelado por conta da forte nevasca. Em uma nota de seu site oficial, a equipe revleou que a partida será jogada só no dia 18.

De acordo com dados do Climatempo, a massa de ar frio vinda do Chile passaria pelos Andes e iria até o Sul do Brasil. Em Urupema (SC), uma das cidades mais frias do país, a previsão é de neve a qualquer da segunda-feira. São Joaquim (SC) também deve receber neve e tem mínima prevista de 3ºC negativos na segunda-feira.

