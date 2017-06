Ney Amorim debate com lideranças a convocação de mais peritos criminais

Convocação de mais peritos criminais será levada pelo presidente Ney Amorim ao Governo do Estado

ASSESSORIA

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Ney Amorim, recebeu o policial civil Adejanes Costa e o advogado Raimundo Monteiro para fazer uma exposição de motivos do impacto financeiro da falta de peritos na Polícia Civil feita pela Comissão do Cadastro de Reserva.

Na conversa, que contou com a presença do deputado Ghelen Diniz, foi debatida a questão da convocação de mais peritos criminais que será levada pelo presidente Ney Amorim ao Governo do Estado por meio da Secretaria de Segurança Pública.

