Ney Amorim recebe Consul do Japão e diz: “Feliz em saber que o Acre tem 4 mil descendentes japoneses”

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Ney Amorim, recebeu nesta terça-feira (22), o senhor Consul Geral do Japão em Manaus, Shuji Goto, acompanhado de Consulesa Yoko Goto, a assessora do Setor de Política, Economia e Cooperação do Consulado Takako Shima, e o Leonardo Ferreira, da Assessoria de Relações Internacionais.

A reunião foi uma visita protocolar do Consul na Casa Legislativa, com uma conversa agradável sobre experiência de Shuji Goto no Norte do Brasil e sobre as diversas colônias japonesas que a região possui.

O deputado Ney Amorim agradeceu a visita do Consul na Casa. “É com muita alegria que os recebo aqui, pois me sinto honrado em estar com o representante do Japão no Norte do país e fico ainda feliz em saber que aqui no Acre já possuem 4600 descentes japoneses”, exclama Ney Amorim.

Além disso, o Consul recebeu um presente em marchetaria de Ney Amorim, e também o presenteou com uma lembrança do Japão.

O Consul Geral Shuji Goto está cumprindo agendas no Acre, realizando visitas técnicas no estado.

