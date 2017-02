Nicolau diz que Superintendência do DNIT é melhor resposta a fuxicos e intrigas

O deputado estadual Nicolau Junior disse na manhã de hoje (16) na Assembleia Legislativa do Acre que a implantação oficial do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre é a melhor resposta aos que vivem de fuxicos e não pensam no desenvolvimento do Acre.

“Nunca trarei a esta tribuna fuxicos de aeroporto. O PP trabalha de forma séria e a resposta estar aí, conseguimos em seis meses o que muitos não conseguiam há décadas que a Superintendência do DNIT para o Acre”, informou.

O decreto que modificou a estrutura do DNIT criando a Superintendência tipo C foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira. Para Nicolau, isso representa maior agilidade no planejamento de gestão e projetos e na liberação de recursos para as rodovias federais no estado.

“Será que Rondônia está preocupada com os nossos problemas? Quem duvidou vai ver ainda muito mais, nossas rodovias serão bem cuidadas e conservadas para a alegria do povo do Juruá e de todo o estado” acrescentou Nicolau.

O progressista lembrou projeto de lei de sua autoria que tramita na Casa que pede a federalização das rodovias estaduais, Nicolau afirma que as comunidades isoladas de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo já podem sonhar com o fim do isolamento.

“Só sabe a real necessidade de quem precisa de estradas para sobreviver, quem vive nessas regiões. Hoje é um dia história e de vitória do povo do Acre. Parabéns senador Gladson Cameli e todos os deputados federais e estaduais que buscaram essa conquista”, concluiu o parlamentar.

Comentários