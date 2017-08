Nível do Rio Acre chega a 1,14 metro em Brasileia e Defesa Civil afirma que situação é preocupante

Em Xapuri o nível do Rio Acre marcou 1,77 metro neste sábado (12). Rio Branco, o Rio Acre chegou a 1,61 metros

ALAMARA BARROS

O nível do Rio Acre em Brasileia chegou à marca de 1,14m na manhã deste sábado (12), segundo a Defesa Civil Estadual. A situação é bem diferente da registrada em fevereiro deste ano quando o manancial ultrapassou a cota de alerta chegando a 10,88 metros e desalojando oito famílias.

Apesar da grande estiagem, o responsável pela Defesa Civil no município, Fernando Lima, disse que o abastecimento na cidade permanece normal, mas afirma que a situação é preocupante e que o nível das águas está sendo monitorado diariamente. O órgão está em alerta, observando de perto essa diminuição no volume de águas.

Em outros municípios do interior a situação também é preocupante. Em Xapuri o nível do Rio Acre marcou 1,77 metro neste sábado (12). A cota de alerta da cidade é de 12,50 metros. Já em Sena Madureira, cidade banhada pelo Rio Iaco, a medição apontou que o nível de água é de 76 centímetros. No último dia 4 deste mês, a Defesa Civil do município informou que não chovia há 15 dias, mas que o abastecimento permanecia normal.

Na capital, Rio Branco, o Rio Acre chegou a 1,61 metro, considerada a segunda pior estiagem na cidade desde que iniciaram as medições do manancial em 1971.

Comentários