Nível do Rio Acre em Rio Branco fica abaixo dos 10 metros e Defesa Civil reduz monitoramento

O Rio Acre registrou baixa no nível das águas na manhã deste sábado (27), em Rio Branco. O rio saiu de 10,09 metros, na sexta-feira (26), para 9,67 metros neste sábado, uma redução de 42 centímetros. Os dados são da Defesa Civil municipal.

Com a vazante, o nível do rio deixa de ser monitorado cinco vezes ao dia e passa a ser medido apenas duas vezes, de acordo com o coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, George Santos. “Quando o rio Acre baixa para menos de 10 metros, fazemos duas medições, às 6h e às 18h”, explica.

__________________________

Além da baixa na capital, outros dois municípios registraram queda no nível das águas: Assis Brasil e Capixaba. Em Capixaba, o rio baixou de 6,28 m para 5,67 m. Já em Assis Brasil, o rio baixou de 4,19 m para 3,51 m neste sábado, uma queda de 68 cm.

__________________________ O Riozinho do Rola também registrou queda no nível das águas de 10,70 m na sexta, para 10,44 m. Em Brasileia, foi registrada uma alta de quase 1 metro, o rio foi de 3,58 para 4,50, um aumento de 92 cm. Já em Xapuri, o rio subiu 40 cm, foi de 5,50 m para 5,90 m.