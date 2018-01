Nível do Rio Madeira em Porto Velho sobe quase 3 metros e faz Acre entrar em alerta

Com Jairo Barbosa

O Serviço Geológico do Brasil, CPRM, confirmou que o nível do Rio Madeira, na área urbana de Porto Velho, subiu 2,41 metros nas últimas 72 horas.Ontem (4), o manancial registrava 13,41 metros, uma cota bem acima da registrada no mesmo período do ano passado.

Ainda de acordo com o CPRM, esse número representa uma máxima histórica para esse dia do ano, com elevação histórica de 2,67 metros acima da média.

Giancarlo Bonotto, engenheiro da CPRM, disse que comportamento semelhante foi registrado durante a cheia histórica de 2014, mas ele adianta que ainda é cedo para prever ser haverá uma enchente tão severa também este ano.

Na região do Abunã, onde atuam as balsas que fazem a travessia de veículos e passageiros entre Rondônia e Acre, a situação é mais tranquila.

Também ontem, foi registrado o nível do rio na área: 19,45 metros, considerado normal para esta época do Acre.

Bonotto explicou que a elevação do Madeira em Porto Velho, foi causada pelas fortes chuvas na Bolívia, onde estão as nascentes dos rios que cortam o território rondoniense.

As previsões meteorológicas da National Oceanic Atmospheric Administration(NOAA), indicam que continuará caindo chuvas acima da média na região dos rios Beni, Mamoré e Guaporé, nas próximas duas semanas.

O CPRM vai manter serviço com emissão de boletins diários e plantão de monitoramento.

