No AC, PRF prende homem com carro roubado em rodovia e descobre que comparsas faziam família refém em Rio Branco

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem de 19 anos, na noite desta quarta-feira (17), na BR 317, quando ia de carro de Rio Branco para Brasileia, no interior do estado. O homem é suspeito de receptação de veículo.

Durante a abordagem, a polícia descobriu que dois comparsas do suspeito faziam a família da dona do veículo refém na capital. A suspeita da PRF é de que o homem levava o carro para a Bolívia, na fronteira com Brasileia.