No AC, professor faz clipe para combater preconceito e supera 2 milhões de visualizações no Youtube

Para Tentar Combater O Preconceito E Passar Uma Mensagem Positiva Para As Pessoas, O Professor Alanderson Ramalho, De 32 Anos, Conhecido Como Allan, Gravou A MúSica “Chama AtençãO” E Bombou Na Internet. O Clipe, Publicado No Dia 21 De Setembro Do Ano Passado, Superou Dois MilhõEs De VisualizaçõEs No Youtube.