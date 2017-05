No Acre, cerca de 2 milhões de bovinos e bubalinos devem ser vacinados contra febre aftosa até dia 31

A estimativa do Instituto de Defesa de Agropecuária e Florestal (Idaf) no Acre é que cerca de 2 milhões de bovinos e bubalinos sejam imunizados contra a febre aftosa até o fim deste mês. A campanha, que se estende até o dia 31 de maio, abrange animais com até 24 meses de idade. Nos municípios localizados nas regiões de fronteira, a vacinação deve ser feita nos animais de todas as idades.

Durante entrevista ao Acre TV desta sexta-feira (26), o diretor-presidente do Idaf, Ronaldo Queiroz, destacou a importância da vacinação e também do cadastro do gado no instituto.

“O boi vacinado é um boi valorizado, então quando você vacina está dando credibilidade a um boi de qualidade, de um boi vacinado. Quem vai querer comprar um boi que não é vacinado? Um boi que não está cadastrado? Quem vacina está dando a qualidade no seu rebanho”, destaca.

Queiroz enfatiza ainda que a imunização é necessária até mesmo para manter a exportação de carne no estado, uma vez que, se um animal for contaminado, a exportação fica impedia mesmo em propriedades sem a presença da doença. Após vacinar o rebanho, o pecuarista precisa levar a declaração do gado vacinado ao escritório do Idaf.