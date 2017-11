No Acre, Detran notifica mais de mil motoristas com multas de até R$ 2,9 mil

Edital com notificações foi publicado no DOE desta terça-feira (28). Condutores podem apresentar recurso no prazo de 30 dias a partir da publicação.

G1

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) notificou 1.036 mil condutores que possuem multas de até R$ 2,9 mil por infração de trânsito. As notificações foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta terça-feira (28) e assinadas pelo diretor-geral do órgão, Pedro Longo.

Na publicação, consta o valor da multa, placa do carro e a data em que foi cometida a infração. Conforme o documento, a publicação foi feita no DOE, pois o Detran-AC esgotou as tentativas de entrega da multa pelos Correios. Além disso, os condutores não apresentaram a defesa dentro do prazo legal.