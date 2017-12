No Acre, mais de 13 mil segurados do INSS podem ter benefício cancelado

Aposentados e pensionistas podem ter o pagamento dos benefícios interrompidos

TON LINDOSO

Mais de 13 mil aposentados e pensionistas do INSS no Estado do Acre correm risco de ter o pagamento dos benefícios interrompidos por falta de atualização de cadastro e renovação de senhas.

Os dados foram divulgados pela própria instituição. Apesar de o número ser grande, não chega a figurar entre os maiores – aliás, é o terceiro menor do país e só perde para Roraima (6.045) e Amapá (8.303).

São Paulo é o estado que mais tem aposentados e pensionistas com risco de ter os benefícios suspensos por falta de atualização de dados cadastrais. Lá, 1.435.913 segurados ainda não compareceram aos bancos para fazer a prova de vida, segundo dados do INSS.

Minas Gerais é a segunda unidade da federação com o contingente que precisa comprovar que está vivo. São 888.112 pessoas. O Estado do Rio está na terceira posição; ao todo, faltam 614.931 aposentados e pensionistas apresentarem seus documentos.

Em todo o país, cerca de 6,5 milhões de segurados deixaram de fazer o procedimento obrigatório, de um total de 34 milhões de pessoas que precisam comparecer às agências bancárias.

Comentários