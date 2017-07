No Alto Acre: agentes de segurança pública concluem Curso de Unidades Especializadas em Fronteiras

Assessoria de comunicação da PMAC

Durante 10 dias, os municípios de Brasileia e Epitaciolândia sediaram o 36° Curso de Unidades Especializadas em Fronteiras (UEF), realizado pela Estratégia Nacional de Segurança Pública de Fronteira (Enafron), órgão ligado a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

A solenidade de conclusão do curso ocorreu na manhã de quarta-feira, 19, na Companhia Especial de Fronteira (CEF) do Exército Brasileiro (EB).

Os participantes tiveram treinamento intensivo prático e teórico nas disciplinas de Filosofia dos Direitos Humanos aplicada a atividade policial, Patrulhamento Tático, Policiamento em Embarcações, Tiro e confrontos de alto risco, Atendimento pré-hospitalar, Direção policial e de emergência, princípios de sobrevivência na selva, Geo-Referênciamento aplicado à Segurança Pública entre outros.

“Tivemos apoio do secretário estadual de segurança pública, delegado Emylson Farias, da prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, do comandante do Exército, Coronel Wellington Valone, do Corpo de Bombeiros e todas as instituições que apoiaram direta e indiretamente contribuíram a realização desse curso. Agradeço ainda a dedicação do sub-coordenador do curso, Major Assis”, disse o coordenador do 36° UEF, Coronel Glayson Dantas.

Ainda de acordo com o coordenador, o maior objetivo do curso foi alcançado. “A Integração entre as forças de segurança é o principal, e com certeza atingimos o objetivo”, finalizou o oficial.

Participaram do curso 16 Policiais Militares, cinco Policiais Civis, quatro Bombeiros, dois Policiais Federais, dois Policiais Rodoviários Federais, dois representantes do EB e dois oficiais da Polícia Boliviana.

