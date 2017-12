No aniversário de 29 anos da morte de Chico Mendes, filho de Darly Alves é preso pela Polícia Civil

Darly Alves da Silva Filho foi preso ao tentar fugir de um bar gastronômico da Capital

THALIS GUTIERRES

A informações dão conta de que na madrugada desta sexta-feira (22), dia em que se completam 29 anos desde a trágica noite em que o ambientalista Chico Mendes foi assassinado no quintal de sua casa, policiais civis de Xapuri deram cumprimento ao mandado de prisão de Darly Alves da Silva Filho.

De acordo com o que foi apurado pela reportagem, Darly possuía um mandado de prisão em aberto e ao ser avistado pelos policiais em um bar gastronônimo da Capital, tentou fugir correndo, mas logo foi capturado e recebeu voz de prisão imediata.

A natureza do crime pelo qual responde corre em segredo de Justiça, com isso o fugitivo foi entregue à Polícia Militar que tratou de dar o devido encaminhamento ao caso.

O acusado é filho de Darly Alves da Silva, homem que foi apontado como um dos principais mandantes da morte do ambientalista Chico Mendes na fatídica noite de 1988. Chico foi morto com um tiro de escopeta em seu peito. Entre os acusados estavam além de Darly, seu outro filho Darci e um irmão do fazendeiro.

