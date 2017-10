No Bujari Alan Rick visita escolas que estão sendo construídas com recursos liberados a seu pedido no FNDE

O deputado federal Alan Rick (DEM) visitou o município de Bujari na última sexta-feira, 13. A convite do prefeito Romualdo Araújo, esteve na escola Edmundo Pinto e na creche Dona Bela, que estão sendo construídas graças ao empenho do parlamentar na liberação dos recursos junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no início deste ano.

A previsão é de que as obras da escola sejam concluídas no próximo mês. O investimento na Escola Edmundo Pinto é no valor de R$ 3,5 milhões, beneficiando mais de 500 alunos do ensino fundamental, com 12 novas salas de aula, ginásio, refeitório e laboratórios de informática. Já na creche Dona Bela, o investimento é de R$ 1,8 milhões e beneficiará mais de 300 crianças em dois turnos.

“No início do ano o prefeito Romualdo esteve no meu gabinete em Brasília e falou da necessidade de liberação dos recursos para a escola e a creche do município, junto ao FNDE. Recursos estes que estavam praticamente perdidos. Nos unimos em esforços e tive a grata satisfação de liberar integralmente os valores para o andamento destas duas obras de extrema importância para o município do Bujari. Fico muito feliz em poder ajudar na melhoria da Educação dos nossos municípios”, disse o deputado Alan Rick.

O prefeito Romualdo Araújo agradeceu o apoio e destacou a importância da atuação de Alan Rick no Ministério da Educação e no FNDE para garantir a realização das obras dentro do prazo estabelecido por lei.

“O deputado Alan Rick tem sido um parceiro no Bujari, sempre nos ajudando na liberação de recursos para obras que garantem o desenvolvimento do município. Todas as vezes que o procurei em Brasília e em Rio Branco, sempre fui muito bem atendido e se hoje estamos construindo uma escola e uma creche padrão e de excelência no nosso município, isto acontece graças ao apoio do deputado”, disse Romualdo Araújo.

