No FNDE, deputado Alan Rick garante liberação de emendas para educação acreana

O deputado federal Alan Rick (DEM) esteve reunido nesta quarta-feira, 13, com presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Sílvio Pinheiro, e com o assessor institucional do Fundo, Maurício Carvalho. Na pauta da reunião estava o andamento das emendas que o parlamentar alocou ao Orçamento da União que visam a melhoria do sistema de educação, incluindo reforma e ampliação de escolas na capital e no interior, além da liberação de recursos de propostas voluntárias para vários municípios.

Maurício Carvalho ressaltou que o FNDE recebeu o deputado “com muita alegria”. De acordo com ele, “o FNDE continuará parceiro dos municípios do Acre”.

“O Dr. Silvio Pinheiro prontamente atendeu nossas reivindicações pela importância da causa em questão. Revisamos a liberação de recursos de diversos projetos. Assim, conseguimos localizar e entender os entraves nos processos de cada um. De lá, liguei para os prefeitos que precisavam de orientações sobre a burocracia envolvida, já que tudo acontece por um sistema online”, disse Alan Rick.

Com atitudes como essas, o deputado Alan Rick tem garantido o aproveitamento dos recursos que disponibiliza no orçamento para cada município acreano. “Nosso trabalho não pode se limitar a colocar emendas no Orçamento da União. Precisamos acompanhar de perto o processo nos ministérios para que os recursos sejam liberados. Afinal, não adianta fazer emendas se o dinheiro não chegar a quem precisa, que é o cidadão”, disse o deputado.

