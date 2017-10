No MDS Alan garante celeridade nos repasses da Assistência Social para os municípios acreanos

Deputado Federal Alan Rick (DEM), esteve nesta terça-feira, 3, no Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) com vários prefeitos para tratar da liberação de recursos para as cidades do interior do Estado. No ministério, o deputado e os prefeitos foram recebidos pelo Ministro Osmar Terra, que ouviu as demandas de todos atentamente.

“Para ajudar os prefeitos a atender as necessidades da população, o ministro garantiu a atualização dos repasses dos programas sociais municipais e colocou sua equipe à disposição para garantir aos municípios a gestão do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Dessa forma, o prazo de entrega dos alimentos será reduzido, ajudando as entidades beneficiadas”, disse Alan Rick.

Ao parlamentar, o ministro prometeu ainda colocar quaisquer débitos que tivesse com os municípios em dia. “Esse tem sido um dos trabalhos que realizamos aqui em Brasília: garantir recursos para o desenvolvimento das nossas cidades. Nossa prioridade é que tudo chegue o mais rápido possível ao cidadão”, disse Alan Rick, que garantiu ainda que a assessoria técnica do MDS esteja à disposição dos prefeitos para que tratem quaisquer pendências para que os recursos sejam liberados.

Acompanharam o deputado os prefeitos Ilderley Cordeiro, de Cruzeiro do Sul; Kiefer Cavalcante, de Feijó; Tanízio de Sá, de Manuel Urbano; e Isaac Piyãko de Mal. Thaumaturgo.

