No MEC, Alan Rick defende aperfeiçoamento no Revalida

O deputado federal Alan Rick (DEM) esteve na manhã desta terça-feira, 7, reunido com o ministro da Educação Mendonça Filho e a presidente do INEP, Maria Inês Fini, para tratar de questões problemáticas do Revalida apontadas por vários médicos brasileiros que fizeram O exame. O deputado federal Cláudio Cajado (DEM/BA), também participou da reunião.

“Estou sempre atento às demandas da Saúde do Acre e dos médicos acreanos, não só por fazerem parte do meu povo, como também por serem o futuro da nossa Saúde. Me comprometi a melhorar a Saúde do Acre e é isso que estou fazendo, batalhando em várias frentes: emendas para reforma, ampliações e aquisições de equipamentos hospitalares; leis para conscientização sobre doenças raras e outras questões; defesa dos médicos formados no exterior; entre outros” disse Alan Rick.

Segundo Alan Rick, a conversa com Mendonça Filho e Maria Inês Fini foi muito produtiva. “Compartilhamos nossas preocupações e começamos e delinear uma solução em conjunto com o Ministério da Saúde em relação às provas do Revalida. A luta continua, mas estamos otimistas para levar mais e mais médicos brasileiros aos consultórios, para ver a população do Brasil bem atendida”, disse o parlamentar.

Comentários