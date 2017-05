No primeiro jogo da decisão, Rio Branco vence o Atlético por 1 x 0 com gol de bicicleta

Agora o Estrelão joga pelo empate no jogo da volta para conquistar o título estadual de 2017

PAULO CÉLIO

A decisão do Campeonato Estadual de Futebol teve seu início neste sábado (6), no estádio Arena da Floresta, no jogo entre as equipes do Rio Branco Football Club e Atlético Acreano. As duas equipes conquistaram o primeiro e segundo turno respectivamente da competição e decidem agora em duas partidas quem será o grande campeão estadual 2017, o segundo jogo será no próximo sábado, às 17h, também na Arena da Floresta.

O JOGO

No primeiro tempo o Rio Branco veio com força máxima para cima do Atlético, mas o gol defendido por Babau, que não tomava gols há cinco partidas, continuava intacto. A bola não entrava de maneira nenhuma, o equilíbrio foi tanto na primeira parte do jogo, até os 20 minutos, ninguém queria se arriscar, pois uma falha poderia ser fatal. Aos 22 minutos, Lucas e Everton acabaram se chocando cabeça com cabeça durante uma disputa de bola, a pressão foi tanta que Everton teve que ser levado à UPA para ser medicado, pois sentia fortes dores de cabeça. Com isso o tempo foi passando e o placar de 0 x 0 foi levado para os vestiários.

Na segunda etapa a partida tomou outro rumo, foi preciso o árbitro Antônio Neuriclaudio aplicar diversos cartões amarelos para poder conter os ânimos dos atletas de ambas as equipes, já que o nervosismo continuou depois do intervalo.

O Galo bem que tentou abrir o marcador aos 10 minutos, quando Neto recebeu a bola, dominou e mandou a bomba pelo Alto, mas o goleiro Jean, bem colocado, jogou para escanteio. O Rio Branco tentava dar o troco, mas a boa defesa atleticana evitava que as jogadas chegassem dentro de sua área, o Galo tentava a todo custo chegar ao gol estrelado que, além de mostrar cansaço, recuou. Com isso o Atlético foi para cima, mas as oportunidades surgidas eram desperdiçadas pelos atletas.

A partida já caminhava para o seu final e os torcedores, tanto estrelado como celestes, pareciam gostar, já que ninguém levava vantagem para o jogo da volta. Entretanto, aos 47 minutos veio o que ninguém esperava, em uma cobrança de escanteio pelo lado direito do ataque do Rio Branco, cobrada por Carlos Alexandre, Graxa tentou dominar, mas a bola acabou sobrando para o estreante Romário Martins fazer um gol de bicicleta e acabar com a invencibilidade do goleiro Babau: 1 x 0 Rio Branco. Para o delírio da torcida estrelada e a tristeza atleticana.

Com o resultado positivo, o Estrelão joga pelo empate para conquistar o título, em caso de vitória por 1 x 0 do Galo a partida será decidida nos pênaltis, mas se vencer por dois gols de diferença o Galo conquista o bicampeonato em 2017, já que ostenta o título de campeão do ano passado.

