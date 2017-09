No Senado, Petecão diz não à legalização do cultivo da maconha e sugere audiência pública

Relator no Senado da sugestão legislativa sobre a descriminalização do cultivo da maconha para uso pessoal, o senador Sérgio Petecão (PSD) está propondo uma audiência pública para ouvir as diversas organizações da sociedade e seus representantes sobre o tema.

Entres os convidados dessa audiência, que deve acontecer em outubro, estão o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso (PSDB), favorável a proposta, e o pastor Silas Malafaia, contra.

Petecão já é previamente contra a aprovação da sugestão legislativa, mas considera importante o debate, já a Casa é lugar para apropriado para a discussão do tema. Em um primeiro parecer, senador acreano disse não à legalização da maconha.

“É um tema polêmico, está na ordem do dia, não podemos nos esquivar e correr desse debate. O Senado é isso é uma Casa democrática e a gente vai ouvir o outro lado” diz Petecão.