No Vale do Acre, Alan Rick participa de reunião com estudantes de medicina e inauguração de rua pavimentada com sua emenda parlamentar

Durante visita ao Vale do Acre nesta segunda-feira, 23, o deputado federal Alan Rick (DEM) esteve reunido com alunos das duas faculdades de Medicina em funcionamento na cidade boliviana de Cobija, capital do Departamento de Pando. Durante as reuniões, a primeira na Unipepc – Universidade Técnica Privada Cosmos – e a segunda na Universidade Andina de Pando, o parlamentar conversou com os alunos da graduação sobre sua ação parlamentar que garantiu a inclusão de brasileiros formados no exterior no Programa Mais Médicos.

Esse trabalho permitiu uma alteração na regulamentação da Lei através da Portaria Interministerial 1708/2016, retirando dos médicos brasileiros a exigência voltada aos médicos estrangeiros de que o país de formação tenha relação médico/habitante superior a 1,8 por mil habitantes. Com isso, os brasileiros formados no exterior passaram a ser incluídos no programa.

“Tivemos ali uma grande conquista. Uma das pautas a que mais me dediquei foi a inserção de médicos brasileiros formados no exterior no Programa Mais Médicos. Com isso, valorizamos nossos profissionais garantindo um atendimento melhor às comunidades carentes. Já podemos ver os bons resultados deste trabalho. No último edital, 1.400 brasileiros formados no exterior foram incluídos no programa. Destes, 71 são acreanos, dos quais 40 formados em Cobija”, disse o deputado que recebeu muitas felicitações dos alunos pela aprovação de sua emenda à Portaria do Ministério da Saúde.

“O deputado Alan tem sido um grande amigo dos estudantes brasileiros que estudam medicina no exterior. Seu trabalho tem rendido resultados práticos. Muitos colegas já estão trabalhando graças a esse esforço dele e nós que estamos estudando nos animamos com as perspectivas de futuro”, destaca Lidiana Jovino Souza, estudante do curso em Cobija, onde também estuda sua filha mais velha. “Por isso fazemos questão de agradecer a ele por todo este esforço”, disse Lidiana.

“Não foram poucas as ações necessárias para chegarmos onde estamos: foram conversas, audiências públicas, mudanças na lei, portarias e muito mais. Mas depois de muita batalha, pudemos ver o quanto tudo valeu a pena”, disse Alan Rick.

Emenda para Brasiléia

Ainda no Vale do Acre, Alan Rick participou em Brasiléia, ao lado da prefeita Fernanda Hassem, da solenidade de entrega das obras de infraestrutura, pavimentação, drenagem, meio fio e sarjeta da rua Raimundo Acácio, fruto de sua emenda parlamentar no valor de R$ 300 mil para o município.

“Fico muito feliz em poder participar da solenidade de entrega desta obra que garante a melhoria da qualidade de vida dos moradores da rua Raimundo Acácio”, disse o deputado que, na chegada à solenidade foi parabenizado pelo senhor Francisco Moreira Cavalcante, 97, pelo investimento feito no município.

“Moro aqui há muitos anos. Antes a rua não era de barro, era pura lama. Agora o asfalto passa na frente da minha casa. Nunca vi nossa rua tão limpa e tão bonita. Antes não tínhamos nenhum benefício. Agora nossa rua está limpa, asfaltada e bem cuidada”, disse seu Francisco.

Comentários