Noivado de Sara e Thiago

Neste dia 13 de janeiro de 2018, aconteceu na residência do professor Antonio Clodoaldo, o esperado pedido oficial do contabilista Marcus Thiago de Lima, para se casar com a advogada Sara Laís Castro de melo.

O ambiente agradável preparado pela decoradora Renata Elias, recebeu o pais da noiva, Deusdete e Francisca, demais parentes e amigos para um belíssimo jantar.

Após anos de namoro, Sara e Thiago tiveram as bênçãos de Deus e dos pais. Em breve, estarão anunciando a data do casamento.

Veja fotos dos melhores momentos abaixo.

Comentários