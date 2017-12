Nota de pesar e falecimento – José Alberto Kairala Sfair

Os familiares daquele que em vida se chamou Alberto José Kairala Sfair, mais conhecido como “Mano Kairala”, tem a dolorosa missão de comunicar seu falecimento de causas naturais em sua residência, ocorrida na tarde deste domingo, dia 17 de dezembro de 2017.

Comunicam que seu velório está marcado para iniciar em sua residência, localizada na rua Benjamin Constant, no centro de Brasiléia. A saída do cortejo poderá ocorrer no período da tarde desta segunda-feira, dia 18, a partir das 14 horas, rumo ao cemitério São João Batista.

Antecipadamente, os familiares agradecem as orações de fé, carinho e solidariedade neste momento de perca e dor.

Alberto José Kairala Sfair

* 28/01/1931

+ 17/12/2017

Relembre aqui, a entrevista feita com o colunista Dimas Gurgel, no ano de 2015 com seu Alberto josé Kairala <—-Clique aqui

