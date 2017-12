Nota de pesar e falecimento – Raimundo Elias

Os familiares daquele que em vida se chamou Raimundo Elias, tem a dolosa missão de informar seu falecimento neste sábado, dia 24, aos 78 anos no Pronto Socorro de Rio Branco.

Nascido no dia 15 de julho de 1939, era casado com a senhora Marilsa Oliveira, conhecida como ‘Dona Neguinha’ e residiam na Estrada do Pacífico (BR 317), km 15, onde se localiza a Associação de Produtores Lucho Genésio.

Avisam que o velório acontece na residência de sua filha Lourdes Elias de Melo, na Rua Arialdo Bispo Barroso, nº 324, no Bairro Eldorado.

O enterro está previsto para a tarde desta segunda-feira, dia 25, às 17 horas, no cemitério municipal de Brasiléia.

A família enlutada agradece antecipadamente, os votos de fé e orações neste momento de perca e dor.

Raimundo Elias

* 15/07/1939

+ 24/12/2017

Comentários