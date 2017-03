Nota de Pesar – Maria Soares Dantas

Os familiares da senhora Maria Soares Dantas, viúva do saudoso prefeito do Município de Brasiléia, Elson Dias Dantas, tem a dolorosa missão de informar seu falecimento ocorrido na madrugada deste domingo, dia 5 de março de 2017, na cidade de Brasília (DF).

Dona Maria, nascida no dia 27/08/1932, deixa os filhos; Eunice, Aleuda, Wanderlei, Maria Emília, Karmen e Elson Dantas, além de netos e bisnetos. Informam ainda que, o translado do corpo acontecerá neste domingo e o velório será realizado no espaço localizado ao lado da Tv Gazeta, na Avenida Antonio da Rocha Viana, em Rio Branco.

Familiares e amigos, agradecem antecipadamente as orações de fé e esperança neste momento perca e dor.

Maria Soares Dantas

*27/08/1932

+05/03/2017

Ocasião Certa

Para tudo há uma ocasião certa; há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu: Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz.

Eclesiastes 3:1-8

