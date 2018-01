Nova diretoria da igreja evangélica Assembleia de Deus em Epitaciolândia para o ano 2018

A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Epitaciolândia – Acre no último Domingo (14), de acordo com o seu Estatuto Social e Regimento Interno, se reuniu em Assembleia Geral Extraordinária para a Eleição e Posse da Diretoria Geral da Igreja e Comissão de Contas e Finanças(Conselho Fiscal).

De acordo com o Presidente da Igreja, Pastor Lázaro Humberto Lemes, que também é o Presidente da Assembleia de Deus no Alto Acre, Capixaba e Hortigranjeira(ENOB 3) e o 1º Vice-Presidente da CEIMADAC(Convenção Estadual de Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus no Acre), a nova Mesa Diretora da Igreja tem a responsabilidade da condução da maior instituição evangélica da Região do Alto Acre, promovendo o crescimento quantitativo(crescimento numérico) e qualitativo (a qualidade, a excelência) da Igreja.

É de responsabilidade também da Diretoria Promover a Família, a Unidade da Igreja, Evangelismo e a obra Missionária.

A Igreja desenvolve um papel de inclusão social muito importante na região bem como um trabalho de Assistência social muito importante, através da Secretaria de Assistência Social da Igreja em Epitaciolândia.

A DIRETORIA DA IGREJA PARA O ANO DE 2018 FICOU ASSIM COMPOSTA:

PASTOR PRESIDENTE – Pastor Lázaro Humberto Lemes

1º VICE-PRESIDENTE – Pastor Cassiano Lima Gomes de Albuquerque

2º VICE-PRESIDENTE – Pr. Antonio Anastácio de Araujo

1ª SECRETÁRIA – Miss. Rosinete Silva de Albuquerque Gomes

2ª SECRETÁRIA – Tailane da Silva Sobrinho

1º TESOUREIRO – Presbítero Luiz Moreira da Silva Neto

2º TESOUREIRO – Presbítero Rosalvo Ferreira Gomes

AUXILIAR DA SECRETARIA GERAL: Eva Maia Calixto

COMISSÃO DE CONTAS E FINANÇAS (CONSELHO FISCAL DA IGREJA)

1- Pastor Francisco Rufino Borges

2- Pastor Antônio Anastácio de Araújo

3- Presbítero Francisco Eliézio de Souza

Fonte: DECOM – Departamento de Comunicação da Assembleia de Deus em Epitaciolândia – AC

ADMINISTRAÇÃO: Pr. Lázaro Humberto Lemes.

