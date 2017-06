Nova onda de frio deve derrubar temperatura neste final de semana no Acre

BRUNA MELLO

O pesquisador meteorológico, Davi Friale, anunciou em seu site ‘O Tempo Aqui’ que uma nova onda de frio chegará ao Acre neste final de semana, porém deve ser menos intensa que a última.

Durante o dia o sol deve continuar predominando, mas com ventos intensos e secos. Já no período da noite as temperaturas terão queda moderada. A umidade do ar também deve diminuir, segundo o pesquisador.

Ainda segundo Friale, não deve ocorrer chuvas volumosas com chegada da frente fria e, caso ocorra, deve acontecer apenas em alguns pontos do estado. Durante a semana há pequena probabilidade de chuvas, mas se ocorrem serão rápidas e em pontos isolados.

Friale antecipa que no mês de julho uma onda de frio deve derrubar a temperatura para valores inferiores a 10ºC no Acre, Rondônia, Mato Grosso e nas regiões baixas da Bolívia e do Peru.

Sobre o período de seca que se aproxima, o pesquisador diz que o nível do Rio Acre deve se manter dentro da normalidade em Rio Branco. “O nível do Rio Acre não depende tanto das chuvas do inverno, mas das chuvas que ocorrem no verão, o qual neste ano de 2017 ficou até acima da média”, escreveu.

