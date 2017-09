Nova operação cumprida pela PF prende ex-prefeitos, vereadores, apreende bens e conduz ex-secretários

Na manhã de hoje (13/09/2017), a Polícia Federal deflagrou a 4º Fase da Operação LABOR, denominada DOLOS-APATE, a fim de desarticular organização criminosa formada por empresários e agentes políticos suspeitos de atuaram em conluio para fraudar licitação, realiz ada no primeiro semestre de 2013, que possuía como finalidade a contratação de Empresa de fornecimento de mão de obra terceirizada à Prefeitura Municipal de Brasiléia/AC.

Após a obtenção de êxito na escolha da empresa ligada à Organização Criminosa, agentes políticos eram responsáveis por realizar empenhos acima do necessário para efetivar os pagamentos dos serviços realizados de fato. A diferença entre o valor empenhado e real valor devido pelos serviços prestados eram sacados por representantes da empresa e entregues, em espécie, a membros do Poder Executivo local, que eram responsáveis por efetivar a distribuição dos valores entre integrantes do próprio Executivo, do Poder Legislativo e de “laranjas” indicados por membros da organização.

Mais de 90 policiais federais estão cumprindo 37 mandados judiciais (31 na cidade de Brasiléia/AC e 6 em Rio Branco/AC), sendo 07 (sete) mandados de prisão preventiva em desfavor de ex-prefeitos do Municípios de Brasiléia e Plácido de Castro; vereadores, ex-vereadores e ex-secretários municipais, além de 14 (quatorze) mandados de busca e apreensão e 16 (dezesseis) mandados de condução coercitiva. Além disso, foi determinado o afastamento de 03 (três) Vereadores, bem como o bloqueio de contas e sequestro de bens de 14 (quatorze) investigados.

O valor desviado supera um milhão de reais.

Na mitologia grega, Apate e seu correspondente Dolos são espíritos que personificam o engano, a fraude e a malícia. No decorrer das investigações, restou comprovado que a atuação de dois ex-prefeitos do município de Brasiléia foi decisiva para o cometimento dos mais diversos ilícitos. O nome da Operação é uma referência direta à atuação desses dois indivíduos, que ocupavam posições de comando na Organização Criminosa formada para dilapidar o erário público daquele Município.

Texto: ac24horas.com

Comentários