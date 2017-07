Novo golpe: Autoridades alertam moradores que possuem portão elétrico

Alexandre Lima

Alguns moradores de Brasiléia, município distante 240km da capital acreana, localizada na fronteira com a Bolívia, estão tendo um trabalho relacionado à segurança de suas propriedades ao perceberem que algo estava errado com seus portões elétricos.

Uma moradora que pediu para não ser identificada, comentou que nesta segunda-feira, dia 17, estava em casa quando percebeu que o seu portão havia aberto sem que fosse acionado o seu controle que estava dentro do carro.

“Até pensei que alguém havia pego o controle, mas, disseram que não. Foi quando fui até o carro e fechei o portão. Daí uma vizinha percebeu que estava acontecendo e comentou que viu um homem ao lado do muro mexendo num controle”. Imediatamente, a moradora chamou um técnico para que trocasse o sistema para sua segurança.

Ao conversar com um técnico, disse que o controle do portão elétrico não tem uma segurança 100% e uma pessoa que já trabalhou com esse sistema, pode mudar e adequar outras unidades com certa facilidade.

Até o momento, ninguém registrou queixa na delegacia de Brasiléia, mas, caso percebam que algo esteja errado, o deve fazer para que medidas sejam tomadas o mais rápido possível. Profissionais devem ser comunicados e os códigos trocados constantemente afim de evitar esses tipos de sinistros.

