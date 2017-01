Novo prefeito de Xapuri diz que vai abrir mão de um ano de salário

Subsídio do prefeito de Xapuri é no valor de R$ 18 mil. ‘Tenho uma promessa com a minha princesinha, minha filha’, diz Bira.

G1

O novo prefeito da cidade acreana de Xapuri, distante 188 quilômetros de Rio Branco, Ubiraci Vasconcelos (PT-AC), conhecido como “Bira”, anunciou que vai abrir mão do salário de R$ 18 mil pelo período de uma ano. O anúncio foi feito durante a cerimônia de posse, realizada na noite de domingo (1º) no Ginásio Álvaro da Silva Mota.

“Eu entendendo o momento difícil que o país, o estado e os municípios estão passando e, como servidor público, sou engenheiro do estado, vou abrir mão durante o período de um ano do meu salário de prefeito até que as coisas melhorem e se ajustem”, disse.

Bira acrescentou que fez uma promessa para a filha de que iria investir esse dinheiro que está abrindo mão no futuro das crianças. “Tenho uma promessa com a minha princesinha, minha filha, de pegar esse salário e construir mensalmente um parque infantil em cada bairro de Xapuri, queremos investir em estrutura de lazer e no futuro das nossas crianças”, falou.

Dentre as promessas, o gestor ressaltou ainda que pretende aproximar seu mandato da população e pretende interagir mais com a sociedade. “Uma das coisas que nós vamos fazer é colocar um telão com as contas da gestão na frente da prefeitura. A população vai poder ver online e na frente do prédio, será uma gestão transparente. Eles vão poder fiscalizar a prefeitura”, finalizou.

Comentários