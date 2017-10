“O Acre tá igual a Colômbia, mas não temos Pablo Escobar, temos Tião Viana”, diz deputado

O deputado Ghelen Diniz (PP) afirmou na manhã desta terça-feira (17) que a situação da violência no Acre alcançou níveis alarmantes e frisou que o governador Tião Viana (PT) acertou em admitir que o Acre está como a Colômbia dos anos 80.

Em tom irônico, Ghelen afirmou que o Acre é uma Colômbia sem Pablo Escobar e, sim, com um Tião Viana. “Somos mesmo uma Colômbia, em níveis de violência, mas aqui nao temos Pablo Escobar e, sim, um Tião Viana que é o governador e não tomou providências para conter essa violência. Eles do PT estão no poder há muito tempo e são responsáveis pelo que está acontecendo hoje”, diz.

Ghelen Diniz criticou, ainda, o fato do aumento de mortes de jovens da periferia, vítimas da violência urbana, enquanto o Estado paga diárias para uma policial militar ficar à disposição da filha do governador.

“Enquanto a violência aumenta o Estado paga segurança para a filhinha do governador lá em Brasília e mantém 90 policiais à disposição dele. Claro que está tudo bem para ele”, ironizou.

