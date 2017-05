“O dinheiro bate no Estado do Acre e some”, dispara deputada Eliane Sinhasique

A parlamentar cita ainda inúmeras obras paralisadas ou que estão com a entrega atrasada

ASSESSORIA

A líder do PMDB na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputada Eliane Sinhasique questionou a quantidade de obras que não foram concluídas na gestão petista. Segundo ela, o Governo Federal manda o recurso e o Estado não executa.

“O povo do Acre sofre muito com a incompetência da gestão, com a incapacidade de começar e concluir uma obra. A administração petista teve 20 anos para fazer a BR 364 e não fez. A BR não precisa de manutenção, precisa ser reconstruída”.

A parlamentar cita ainda inúmeras obras paralisadas ou que estão com a entrega atrasada. “Há 8 anos fazem o Pronto Socorro de Rio Branco e não concluem. Além disso, temos o Hospital de Brasiléia, a Álcool verde, a Zona de Processamento de Exportação, o Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre, a Unidade de Pronto Atendimento de Cruzeiro do Sul, o centro administrativo e as 10 mil casas na Cidade do Povo”.

Com relação às casas, Sinhasique ressalta que com a CPI da Sehab, instalada na Aleac, pretende saber quanto de recurso federal veio para a construção de residências populares.

“Temos casas na Cidade do Povo e no Andirá por concluir. A gente vê a quantidade de recursos que vem e as obras não ficam prontas. Parece que o dinheiro bate no Estado e some”.

Comentários