“O Governo está com medo da auditoria nas obras de unidades de saúde do Acre”, dispara Sinhasique

A deputada estadual Eliane Sinhasique (PMDB) declarou, na manhã desta quarta-feira (28), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), que o Governo do Estado não quer auditoria nas obras de unidades de saúde do Estado.

“São 57 obras paradas ou quase parando aqui no Acre. A auditoria nas obras de saúde está incomodando o Governo do Estado que não quer falar dessas obras, pois tem medo do que pode ser revelado. Com essa auditoria, muita coisa que desagrada o executivo vai ser esclarecida”, disparou.

No início do mês, a base governista rejeitou requerimento que convocava o secretário de saúde, Gemil Júnior, para prestar esclarecimentos sobre essas obras na Assembleia.

“Queremos jogar luz sobre isso. Mas, o Governo teme. Se quisesse, teria aprovado o meu requerimento para que o secretário de saúde viesse aqui falar sobre essas obras inacabadas”.

A parlamentar conta que o ministro da saúde, Ricardo Barros, prometeu fazer a auditoria após ouvir seu relato sobre essas obras e que, com isso, será possível saber onde está o problema.

“Não adianta o Governo Federal mandar os recursos para construir Upa de Cruzeiro do Sul, Hospital de Brasiléia, Pronto Socorro de Rio Branco e essas obras não ficarem prontas. Agora, saberemos de quem é a responsabilidade, se é do Governo Federal que não mandou os recursos ou do Governo Estadual que não executou as obras”.

